Trockenheit im Saarland : Gärtner, die zu Lebensrettern werden

Gärtnermeister Oliver Wolf vom Bauhof in Ensdorf bewässert gerade einen Jungbaum, der pro Tag mindestens 80 Liter Wasser braucht. Foto: Iris Maria Maurer

Ensdorf Seit drei Jahren regnet es in den Sommermonaten kaum noch. So auch im Saarland. Der Gemeindebauhof in Ensdorf sagt der Trockenheit den Kampf an.