Ensdorf 300 Hunde im Freibad am Polygon

Ensdorf · Das Freibad in Ensdorf lud zum Abschluss der Saison Hunde ein, die sich im Wasser vergnügten. Neben wilden Jägern konnten auch ruhige Tiere den Tag genießen. Am Beckenrand freuten sich ihre Besitzer am wilden Treiben.

17.09.2024 , 17:46 Uhr

„Entspannt Euch, ich habe den Ring“ – Hundespaß erfreut im Ensdorfer Schwimmbad. Foto: Robert Claus

Von Robert Claus