Veranstaltung der Evangelischen Akademie im Saarland : Eindrücke aus dem Saarland acht Jahre nach dem Ende des Steinkohlenbergbaus

Kreis Saarlouis Die Evangelische Akademie im Saarland bietet eine ganztägige Busexkursion. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Am 30. Juni 2012 wurden im Saarland die letzten Steinkohlen gefördert. Seitdem gehört der saarländische Steinkohlenbergbau der Vergangenheit an und immer wieder wird die Frage gestellt: Was bleibt vom Saarbergbau? Für die Evangelische Akademie im Saarland sind dies Gründe genug, sich der einstigen saarländischen Schlüsselindustrie weiterhin intensiv zu widmen. Am Sonntag, 21. Juni, bietet sie eine ganztägige Busrundreise an, die von dem Bergbau-Industriekulturexperten Delf Slotta geleitet werden wird. Dabei, so kündigen die Veranstalter an, „werden selbstverständlich die coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln für Busfahrten eingehalten“. Die Teilnehmenden sind aufgefordert, eine Mund-Nase-Bedeckung mitzubringen.