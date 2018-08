später lesen Kurs Fußreflexzonenmassage ist Kursthema Teilen

Twittern







Fußreflexzonenmassage ist das Thema eines Kurses, den die Kreisvolkshochschule in Ensdorf ab Mittwoch, 5. September, anbietet. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Grundschule in Ensdorf. Die Massage von Reflexzonen zählt zu den ältesten Heilverfahren. red