Serie Feuerwehr im Landkreis Saarlouis : Mal Menschenretter, mal Katzenretter

Wehrführer Jürgen Wolfert steht in der Feuerwache in Ensdorf allzeit bereit, um Leben zu retten. Foto: BeckerBredel

Ensdorf Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ensdorf hatte im vergangenen Jahr so einiges zu tun. Wir schauten bei der Wehr vorbei, die sich nicht nur stark um den Nachwuchs kümmert, sondern auch den Integrationspreis gewonnen hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Bredel

42: Zu so vielen Einsätzen mussten die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner der Gemeinde Ensdorf 2020 ausrücken. Von Kleinbränden, Großbränden, Verunreinigungen wie Ölspuren, Katzen auf Bäumen, Einsätzen wegen Insekten oder Fehlalarmen. In der Freiwilligen Feuerwehr Ensdorf erlebe man so einiges. Auch Einsätze, bei denen es um Leben und Tod geht: Es „konnten sechs Menschen gerettet werden. Bei zwei Personen kam unsere Hilfe leider zu spät“, sagt Wehrführer Jürgen Wolfert. Er weiß als altgedienter Feuerwehrmann, dass man manchmal eben nicht mehr helfen kann.

„Wir machen die Einsätze meist allein, jedoch werden auch wir bei größeren Einsätzen oder wenn spezielle Fahrzeuge oder Sondermaterial benötigt wird, von den Kameraden der umliegenden Wehren unterstützt. Uns helfen vor allem die nächstgelegenen Löschbezirke in Lisdorf und Saarlouis-Innenstadt“, sagt Wolfert: „Wir haben vier Fahrzeuge und einen Anhänger.“

Durch die Eigenständigkeit müsse man die vielfältigen Aufgaben innerhalb der Wehr, die im November 1880 gegründet wurde, auf den eigenen Schultern verteilen. Auf den wenigen – anderen Wehren mit Löschbezirken steht laut Wolfert mehr Personal zur Verfügung. Und dennoch: „Um Aufgaben wie Atemschutzwerkstatt, Schlauchwerkstatt, Funk, Kleiderkammer und Ausbildung kümmern wir uns allein.“

49 aktive Mitglieder, 20 in der Jugendfeuerwehr, sechs in der Kinderfeuerwehr und 14 in der Altersabteilung, engagieren sich bei der Feuerwehr Ensdorf. Das Engagement in die Jugend zahlt sich also aus. Das ist wichtig. „Wenn man das Verhältnis betrachtet, haben wir sogar viel Feuerwehr-Nachwuchs“, sagt Wolfert. Denn ohne die eigene Nachwuchsförderung in der Jugendwehr könnte heute keine Freiwillige Feuerwehr ihre Mindestsollstärke erfüllen. Das gelte auch für Ensdorf. Überall zeichneten sich Nachwuchsprobleme ab. Leider sei der Zulauf zur Feuerwehr „eher mäßig bis gerade noch so ausreichend“, sagt Wolfert.

Eine positive Entwicklung ist hingegen, dass zunehmend Mädchen dabei seien. „17 Mädchen sind in der Jugend, das ist schön zu sehen. In der Kinderfeuerwehr sind von sechs Mitgliedern fünf weiblich. Dagegen sind die 14 in der Altersabteilung alle gestandene Mannsbilder“, erzählt der Wehrführer und liest daran einen Trend ab.

Wegen der Corona-Lage wurden viele Veranstaltungen abgesagt. Dies seien unter anderen der Tag der offenen Tür mit den Ehrungen und Beförderungen, das Familiengrillfest und Weihnachtsfeier gewesen. „Wie gewohnt haben wir unseren Terminkalender auch für 2021 vollgestopft und sehen nun von Monat zu Monat, welche angesetzten Termine wir in irgendeiner Form durchführen können. Nicht so Wichtiges wird weiterhin abgesagt. Geplant sind nun bei der nächsten Lockerung des Lockdowns, die anstehenden Beförderungen und Ehrungen des vergangenen Jahres nachzuholen“, sagt Wehrführer Wolfert.

Vor allem die Kinder- und Jugendfeuerwehr käme normalerweise im Alltag nicht zu kurz. Von Ausflügen in Freizeitpark, Grillfesten, Ausflügen zu Technikmuseen oder Zeltlagern. „Wir unternehmen viel mit unserer Jugend und sind für jeden Spaß zu haben“, sagt der Ensdorfer. Für das Jahr 2021 habe man schon viele Pläne. „Wir wollen wieder normale Übungs- und Ausbildungstätigkeiten nachkommen. Abgesehen davon möchten wir unsere Kameraden in Geiselsberg in Südtirol besuchen und unser Zeltlager durchführen. Es steht noch so einiges auf unserer Liste“, blickt Wolfert voraus.

Die Kameradschaft innerhalb der Feuerwehr Ensdorf sei wie bei den meisten anderen Feuerwehren großgeschrieben. Besonders habe sich das im Jahr 2015 und 2016 mit dem Ansturm der Migranten und Asylbewerber aus Syrien gezeigt. „Wir sind offen auf die Migranten, die in unserem Ort untergebracht wurden, zugegangen. Wir haben ihnen die Arbeit der Feuerwehr vorgestellt und so vier neue Mitglieder gewonnen. Für die Arbeit haben wir auch schon einen Integrationspreis gewonnen“, sagt Wolfert. Bis heute seien sie mit Begeisterung dabei.