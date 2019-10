Feuerwehreinsatz : Alarm – Wohnhaus brennt in Ensdorf

Foto: dpa/Carsten Rehder Feuerwehreinsatz bei Wohnhausbrand in Ensdorf. (Symboilbild).

Ensdorf An die 40 Feuerwehrleute sind am Sonntag (6. Oktober) im Einsatz. Flammen breiten sich vom Dachstuhl her aus.

Bei einem Wohnhausbrand in Ensdorf ist am Sonntagabend hoher Schaden entstanden. Nach Angaben eines Sprechers der Führungs- und Lagezentrale in Saarbrücken waren die Flammen im Dachstuhl gegen 17 Uhr ausgebrochen. Zum Unglückszeitpunkt hielt sich ein Mann im Gebäude auf, der unverletzt davonkam.

Rund 40 Feuerwehrleute aus Ensdorf und Saarlouis waren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz und kämpften gegen die Flammen. Diese richteten einen Sachschaden an, der nach ersten Schätzungen der Ermittler bei 180 000 Euro liegt. Außerdem waren ein Rettungswagen und die Polizei vor Ort.