Feuerwehrmann bei Einsatz verletzt

Feueralarm am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr in Ensdorf: Aus bislang noch ungeklärter Ursache war im Gasthaus „Zur Sonne“ in der Provinzialstraße ein Brand ausgebrochen. Starke Rauchentwicklung signalisierte höchste Gefahr, zumal überhaupt nicht klar war, ob sich noch Menschen in dem Gebäude befanden. rup