Sanierung maroder Einrichtungen : Gemeinde Ensdorf will ihr Sport- und Freizeitzentrum entwickeln

Ensdorf Der Zustand des Ensdorfer Hartplatzes – verschärft durch von Wildschweinen verursachte Schäden – und ebenso der des Ensdorfer Freibades – Becken, Gebäude und Technik – sind schlecht. Und auch die Verkehrs- und Parksituation im Bereich des Sportzentrums war bereits mehrfach Thema im Ensdorfer Bauausschuss.

Nach mehreren Begehungen folgte der Ausschuss jetzt dem Vorschlag von Bürgermeister Jörg Wilhelmy, die Erarbeitung eines Konzeptes in Auftrag zu geben. Dieses Konzept soll alternative Möglichkeiten zur Nutzung des gesamten Sport- und Freizeitzentrums darlegen. Das von der Gemeindeverwaltung beauftragte Büro Kernplan in Illingen erarbeitete daraufhin sogenannte Variantenplanungen und stellte diese in zwei Sitzungen vor. Dabei wurde herausgearbeitet, welch großes Potenzial bei der Bündelung vielseitiger Freizeitangebote in dem Gelände steckt.