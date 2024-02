Knall war im ganzen Landkreis zu hören Video zeigt Sprengung – Filteranlage am Kraftwerk Ensdorf ist Geschichte

Der Knall war unüberhörbar: Am Sonntagvormittag rumste es in Ensdorf mächtig. Und der Knall war auch noch in den Nachbargemeinden Bous, Wadgassen und Saarlouis deutlich vernehmbar. Nach monatelangen Vorbereitungen wurde am Sonntagvormittag das 55 Meter hohe Filtergebäude im Kraftwerk Ensdorf gesprengt. Und alles lief wie am Schnürchen und ohne jegliche Probleme. Sicherheitshalber war die Umgebung rund ums Kraftwerk weiträumig abgesperrt worden.