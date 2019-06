Geführte Wanderungen : Geführte Wanderungen zum Saarpolygon

Ensdorf Der Förderverein BergbauErbeSaar bietet unter dem Motto: „Ferien . . . auf zum Saarpolygon!“ jeden Mittwoch, vom 3. Juli bis 7. August, eine zweistündige Wanderung unter fachkundiger Begleitung an.

Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr an der RAG Repräsentanz, Am Ostring in Ensdorf. Nach Erläuterungen zum ehemaligen Bergwerksstandort Duhamel mit seinen historischen, unter Denkmalschutz stehenden Bergwerksanlagen aus preußisch-deutscher und französischer Zeit, geht es hinaus in die Natur, auf die 150 Meter hohe Bergehalde. Unterwegs lernen die Teilnehmer die einzigartige Haldenlandschaft mit ihrer typischen Flora kennen. Ein ganz anderes Bild bietet sich auf dem Haldenplateau, das frei von Vegetation ist. Eindrucksvoll erhebt sich das Saarpolygon fast 30 Meter in die Höhe. Es erinnert an die lange Bergbauvergangenheit im Lande, zeigt den sich gerade vollziehenden Wandel und verweist in die Zukunft. Als besonderes Extra wird auf dem Plateau ein echtes Bergmannsfrühstück gereicht, das von den Teilnehmern bei einem weiten Rundblick über das Saarland genossen werden kann.