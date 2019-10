Ehrungen : Viele Jahrzehnte in der Gewerkschaft

Mitglieder der IG Bauen-Agrar-Umwelt Saar-Trier, die zwischen 25 und 65 Jahren in der Gewerkschaft sind, wurden in Ensdorf geehrt. Foto: Johannes A. Bodwing

Ensdorf Die IG Bauen-Agrar-Umwelt Saar-Trier hat am Samstag im Bergmannsheim in Ensdorf langjährige Mitglieder geehrt.

In der 150-jährigen Geschichte der Baugewerkschaft ist das Saarland ein recht junges Pflänzchen. Erst mit der Rückgliederung zur Bundesrepublik 1957/59 folgte die gewerkschaftliche Einbindung des hiesigen Baugewerbes. Der Bezirksverband Saar-Trier der IG Bauen-Agrar-Umwelt ehrte am Samstagabend 32 von insgesamt 38 langjährigen Mitgliedern aus dem Saarland bei einer Feierstunde mit rund 80 Gästen im Bergmannsheim Ensdorf.

Kein Urlaub, keine Krankenkasse, keine Rente. Das war die Situation am Bau vor rund 150 Jahren. Ein Arbeitstag im Sommer hatte zwölf bis 13 Stunden, im Winter waren viele arbeitslos. Und nur jeder dritte Bauarbeiter überlebte bis zum 50. Geburtstag. Gegen solche Bedingungen kämpften Gewerkschaften an, wie der am 13. Januar 1869 in Berlin gegründete Allgemeine Maurerverein. Aus verschiedenen Zusammenschlüssen von Arbeiterverbänden entstand schließlich 1951 die Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erde. Die fusionierte 1996 mit der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft zur IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). Zur Gründungszeit hatte sie rund 720 000 Mitglieder, heute sind es um die 250 000.