Ensdorf Bürgermeister dankt mit Helfern mit Frühstück

Ensdorf · Dass viele fleißige Helfer ein engagiertes Team ergeben können, zeigt sich in der Gemeinde Ensdorf. Bereits seit Jahren haben sich eine Frau und acht Männer zusammengefunden, und unter der Führung von Martin Reinhardt sorgen sie jeden Dienstag auf dem Hasenberggelände – und das ehrenamtlich in ihrer Freizeit – für ordentliche Beete, gepflegte Plätze, sichere Wege in dieser Anlage, erläutert die Kommune in einer Mitteilung.

01.09.2023, 18:28 Uhr

Treffen zum Helferfrühstück auf dem Hasenberg in der Gemeinde Ensdorf Foto: Jörg Wilhelmy / Gemeinde Ensdorf​