Reitanlage : Wellnessbox mit Meeresklima

Altforweiler Auf der Reitanlage in Altforweiler tut sich viel: Eine Wellnessbox mit Meeresklima hilft bei Beschwerden bei Mensch und Tier.

) Seit Mai 2011 bietet die Ensdorferin Petra Jenal mit dem Verein „Ehrensache“ auf dem Gelände der Reitanlage Gerensrech in Altforweiler Reit-Therapien insbesondere für kranke und behinderte Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene an.

In den vergangenen Jahren hat sich auf der Reitanlage viel getan: Ein Equipmenthaus wurde vor vier Jahren gebaut, in dem die Halfter hängen und die Sättel sowie weitere Utensilien aufbewahrt werden. Ein Container erleichtert die Aufbewahrung von Decken sowie Zusatzfutter für die Tiere. Zudem konnte ein Aufenthaltsfässchen mit Sitzgruppe finanziert werden, in dem sich die Eltern bei schlechter Witterung bis zum Therapieende ihrer Kinder aufhalten. Eine große Bereicherung des Therapiezentrums ist eine Wellnessbox, in der Meeresklima erzeugt wird. Diese Sole-Sauerstoff-Inhalationsbox wurde im April dieses Jahres angeschafft und lindert die Beschwerden bei Menschen wie Tieren, welche Atemwegserkrankungen haben.