Denkmal für Bergbau : Ensdorf weiht erste „Bergmannsampel“ ein

Mit ihren neuen Bergbau-Ampelmännchen ist die Gemeinde Ensdorf im Saarland nicht allein. Bereits 2020 wurden in der Stadt St. Ingbert acht Ampelanlagen mit den besonderen Ampelmännchen in Betrieb genommen. Auch dort soll auf diese Weise an die Bergbautradition der Region erinnert werden.

In der Landeshauptstadt Saarbrücken wird derweil an einen anderen Punkt saarländischer Geschichte erinnert. Dort regeln schon seit längerem die bekannten Saarlodris an mehreren Fußgängerampeln den Verkehr.