Infektion im Hort : In Ensdorf müssen zehn Kinder und zwei Erzieherinnen in Quarantäne

Tests sind wichtig, um Infektionen schnell und sicher zu entdecken. Das erwies sich jetzt auch im Gemeindehort in Ensdorf. Foto: dpa/Christophe Gateau

Ensdorf Ein positiver Test in einer Gruppe der Ferienbetreuung hat in Ensdorf Folgen. Zwölf große und kleine Menschen müssen in Quarantäne.

Von einem Corona-Fall im Gemeindehort während der Ferienbetreuung hat die Gemeinde Ensdorf am Donnerstag berichtet. Bei den regelmäßigen Corona-Testungen der Kinder und Erzieher im Gemeindehort, welche in den Osterferien vom Vorsitzenden des DRK Ortsvereins Paul Fisch vorgenommen werden („an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön dafür an ihn“, heißt es in der Pressemitteilung), fiel der Test eines Kindes aus der Gruppe der Schuljahre 3/4 am Mittwoch positiv aus. Alle anderen Kinder sind negativ getestet worden und auch symptomfrei. Lediglich zehn Kinder aus der Ferienbetreuung der Klassenstufen 3/4 und zwei Erzieherinnen sind von der Quarantäne betroffen.