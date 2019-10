Bundesverdienstkreuz am Bande : Ein Urgestein der Feuerwehr im Saarland

Ensdorf Helmut Engeldinger wurde für 56 Jahre bei der Ensdorfer Feuerwehr mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Mit dem Bundesverdienstkreuz wurde Helmut Engeldinger geehrt. 56 Jahre gehört der Ensdorfer der Feuerwehr bereits an, davon 25 Jahre in Führungspositionen. Allein 15 Jahre war er Wehrführer der Gemeinde Ensdorf. Jetzt wurde dieses Urgestein der saarländischen Feuerwehren mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Christian Seel, Staatssekretär im Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, nahm im Beisein zahlreicher Gäste im Ensdorfer Rathaus die Ehrung vor und würdigte die Lebensleistung des 71-Jährigen.

Seel sprach dabei von einem überragenden Engagement: Helmut Engeldinger habe über Jahrzehnte in vielfältiger Weise zum Wohle unseres Gemeinwesens angepackt, sagte er in seiner Laudatio. „Ohne solche Menschen und ihr beispielhaftes Engagement für die Gesellschaft funktioniert unser Staat nicht“, betonte der Staatssekretär.

„Er hat diese Auszeichnung wirklich verdient“, fügte auch Bürgermeister Jörg Wilhelmy hinzu und verwies dabei auf das unermüdliche Wirken für die Ensdorfer Feuerwehr auch nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst im Jahre 2008. Noch heute steht der 71-Jährige der Wehr in vielfältiger Form beratend und unterstützend hilfreich zur Seite. Herausragend sei auch sein Projekt „Feuerwehr für alle“, mit dem es gelungen sei, Migranten erfolgreich in die Feuerwehr und die Gesellschaft zu integrieren. Auch die Pflege der Freundschaft zu den Feuerwehren von Ensdorf in der Oberpfalz, Geiselsberg in Südtirol und Bochnia in Polen trage seine Handschrift und verdiene besondere Anerkennung.