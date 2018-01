Brand in Ensdorf – ein Mann stirbt

Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst am Donnerstagabend in Ensdorf: In der Saarstraße war in einem dreistöckigen Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Ein Mann starb, eine weitere Person wurde verletzt. Die Feuerwehren aus Ensdorf und Saarlouis waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz, ebenso der DRK-Rettungsdienst mit mehreren Notärzten und Rettungswagen sowie die Polizei der Inspektion Bous. Die Ursache des Brandes und das gesamte Ausmaß des Schadens waren bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

⇥rup/Foto: Rolf Ruppenthal