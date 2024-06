Am Ehrenmal Berparade erinnert an Gefährten

Ensdorf · Mit einer Bergparade hat am Sonntag der elfte Tag des Bergmanns an der RAG-Repräsentanz in Ensdorf begonnen. Zu Ehren der im saarländischen Bergbau gestorbenen Bergleute legten die Teilnehmer hierzu einen Kranz am Ehrenmal nieder, es folgte ein ökumenischer Gottesdienst.

30.06.2024 , 17:27 Uhr

Mit einer Bergparade startete am Sonntag der 11. Tag des Bergmanns an der RAG-ReprŠsentanz in Ensdorf. Foto: BeckerBredel

Von BeckerBredel