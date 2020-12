Ensdorf : Bergehalde an Silvester gesperrt

Ensdorf Die RAG Montan Immobilien GmbH wird in Absprache mit der Gemeinde Ensdorf die Halde Duhamel über das Silvesterwochenende sperren. Das hat die RAG Montan Immobilien GmbH am Montag angekündigt. Die Sperrung gilt demnach von Mittwoch, 30. Dezember, 12 Uhr, bis Samstag, 2. Januar, 10 Uhr.

Grund für die Sperrung sind die aktuellen Maßnahmen des Saarlandes zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die unter anderem ein Verbot von Ansammlungen am 31. Dezember und am 1. Januar beinhalten. Weil die Halde Duhamel an beiden Tagen ein beliebtes Ausflugsziel darstelle, „hat sich das Unternehmen mit der Gemeinde Ensdorf darauf verständigt, die Halde an diesen Tagen zu sperren, um die Maßnahmen der Politik zu unterstützten“, teilt das Unternehmen mit und hofft auf Verständnis.