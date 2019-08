Vereinsfahrt : Tagesfahrt führt nach Lauterecken

Ensdorf/Schwalbach Der Berg- und Hüttenarbeiterverein St. Barbara Ensdorf und die IGBCE-Ortsgruppe Eisenbahnschacht machen am Sonntag, 18. August, gemeinsam eine Tagesfahrt nach Lauterecken. Abfahrt mit dem Bus ist um 8.30 Uhr auf dem Festplatz in Elm, um 8.40 Uhr auf dem Marktplatz in Schwalbach, um 8.50 Uhr gegenüber der Kirche in Ensdorf und um 9 Uhr in Hülzweiler gegenüber der Kirche.

Unterwegs gibt es das traditionelle Bergmannsfrühstück. In Lauterecken kann man mit Draisinen über die Gleise einer alten Bahnstrecke fahren. In einer Finnhütte gibt es eine Stärkung.