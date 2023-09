Basketball-Regionalliga Warum sie Sunkings wilder werden

„Die Gegebenheiten haben sich geändert“, sagt Neu-Trainer Marc Hahnemann vor dem Saisonstart der Saarlouis Sunkings in der 1. Basketball-Regionalliga. An diesem Samstag, 19.30 Uhr, gastiert der Überraschungs-Vizemeister der Vorsaison beim TV Langen, der zuletzt den dritten Platz belegte. Ein echtes Top-Spiel also, könnte man meinen. Doch bei den „Sonnenkönigen“ erhebt man nach einem personellen Umbruch nicht den Anspruch, in ähnliche Regionen wie zuletzt vorzustoßen. „Wir werden Zeit brauchen, bis wir dort sind, wo wir sein wollen“, mahnt Hahnemann, der nach der Vizemeisterschaft die Nachfolge von Alfredo Pecorino angetreten hat.