Basketball Der TuS Ensdorf schreibt den Klassenverbleib ab

Bei nur einem Sieg aus 13 Spielen sagt auch TuS-Trainer Daniel Fricker: „Der Klassenverbleib ist mittlerweile utopisch. Uns fehlt einfach die nötige Abgezocktheit, um in der Liga zu bestehen. Wir hatten einige Spiele, die lange eng verlaufen sind, in denen wir am Ende aber nicht stressresistent genug waren“, sagt Fricker. So wie in Nieder-Olm. „Dort leisten wir uns in den letzten drei Minuten gleich sieben Ballverluste“, hadert Fricker: „Bis dahin war es ein wirklich gutes Spiel von uns.“