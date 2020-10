Corona-Kontrollen in Gaststätten : Ensdorfer Ordnungsamt greift ab sofort hart durch

Corona-Kontrollen in Gaststätten

Das Ensdorfer Ordnungsamt kontrolliert seit vergangener Woche die Einhaltung der Corona-Verordnung in den Kneipen und Gaststätten der Gemeinde. Bei Verstößen droht ein Bußgeld. Foto: dpa/Christophe Gateau

Ensdorf Ab jetzt kann es teuer werden: Angesichts steigender Corona-Zahlen führt das Ordnungsamt der Gemeinde Ensdorf seit vergangener Woche verstärkt Kontrollen der Abstands- und Hygiene-Regeln in den Gastronomiebetrieben in Ensdorf durch.

Ziel der Kontrollen durch das Ordnungsamt sei es, die Bürger in Bezug auf den Infektionsschutz zu sensibilisieren und bei Fehlverhalten eine Verhaltensänderung zu erreichen. Ab der nächsten Woche werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ortspolizeibehörde durch Vollzugspolizeibeamte und Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes unterstützt. Bürgermeister Jörg Wilhelmy appelliert an die Betreiber von Gaststätten und Restaurants, sich an die Vorgaben zu halten, um sich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Gäste zu schützen.