A 620 : Arbeiten an der Ausfahrt Ensdorf am Donnerstag

Arbeiten an der Ausfahrt Ensdorf am Donnerstag

Ensdorf Wichtige Info für alle, die am Donnerstag hier unterwegs sind.

(red) Auf der A 620 werden am Donnerstag, 10. Juni, in der Zeit von 9 bis etwa 16 Uhr im Bereich der Ausfahrt Ensdorf aus Richtung Saarbrücken kommend Schutzplanken repariert. Das teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Wegen der Arbeiten werden die Verkehrsteilnehmer zur Anschlussstelle (AS) Saarlouis-Lisdorf geleitet und von dort zurück zur AS Ensdorf geführt, teilen die Verantwortlichen mit.