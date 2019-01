später lesen Polizeieinsatz in Ensdorf Ensdorfer demoliert die Wohnung eines Bekannten Teilen

Ein 26-Jähriger aus Ensdorf hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Wohnung eines Bekannten demoliert und hohen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Anwohner eines Mehrparteienhauses in der Provinzialstraße in Ensdorf gegen Mitternacht einen randalierenden Mann, der offenbar die gesamte Einrichtung einer Wohnung zerstörte. red