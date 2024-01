Überraschung bei Neujahrsempfang Eine Hand wäscht die andere: Ministerium will Gemeinschaftshaus in Ensdorf finanzieren

Wie du mir, so ich dir, heißt ein bekanntes deutsches Sprichwort: Innenminister Reinhold Jost hat sich dieses in Sachen Ensdorf wohl zu Herzen genommen. Denn nun kam er mit einem Versprechen zum Neujahrsempfang der Gemeinde, die dem Land im vergangenen Jahr mehrfach unter die Arme gegriffen hatte. In einer Rede vor über hundert Ensdorfern kündigte er an, das Innenministerium werde „einem Herzenswunsch“ des Bürgermeisters nachkommen und die Baukosten für ein neues Dorfgemeinschaftshaus zu 90 Prozent übernehmen. Geplant ist in Umbau des ungenutzten Schwimmbadgebäudes für circa 1,4 Millionen Euro.