Neuer Termin noch unklar Sprengung von Ensdorfer Kraftwerk verzögert sich: Gefahr für Wanderfalken?

Auf Facebook kommentiert die Nabu Ortsgruppe Saarlouis/Dillingen diese Meldung. „Familie Wanderfalke ist jetzt besorgt“, heißt es in dem Post. Die Ursache: Sollte die Sprengung zu weit ins kommende Jahr rutschen, überschneide sie sich mit der Brutzeit des Vogels, der auch in luftiger Höhe an den Außenwänden des Kühlturms nistet. „Bitte achtet also darauf, dass unser Kinderzimmer in 50 Metern Höhe weg gesprengt wird, bevor sich meine Frau ab Ende März 2024 zum Brüten auf die Eier setzt“, schreibt der Nabu aus Sicht des Wanderfalken.