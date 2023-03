Glücksfall für Gemeinde Sicherer, attraktiver, natürlicher: Der Lochbach in Ensdorf wird ökologisch aufgewertet

Abgeflachte Ufer, eine kleine Sandinsel und ein aufgeteilter Wasserlauf: Im Ensdorfer Park, wo der Lochbach früher versteckt von Gestrüpp in einer geraden Linie vor sich hin floss, verläuft er nun in natürlichen Schlangenlinien. Im Januar hat die Landschaftsagentur Plus (LA Plus) begonnen, das Gewässer auf einer Gesamtlänge von 1,5 Kilometern zu renaturieren – ein Projekt, das den Bach nicht nur für Spaziergänger und Kinder erlebbarer machen soll, sondern auch einen großen Nutzen für den Arten- und Hochwasserschutz vor Ort bietet. Finanziert wird es größtenteils als Ausgleichsmaßnahme für die Umbauvorhaben der RAG Aktiengesellschaft auf der Bergehalde Duhamel, doch dazu später mehr.