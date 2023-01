So könnte es in Zukunft öfter am Saarpolygon aussehen: Die RAG und die Gemeinde Ensdorf haben 2022 eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet, nun aktiver an der touristischen Entwicklung der Berghalde Duhamel zu arbeiten. Der Betrieb bei der Eröffnung des ersten Imbissstandes im April hat das Potenzial erneut bewiesen. Foto: BeckerBredel/BeckerBredel;GMLR