Interview mit Nicholas Koech „Als ich an meinem Tiefpunkt war, wurde ich gerettet“

Ensdorf · Nicholas Koech war in Kenia zu arm für die Schule. Durch die Hilfe von „Dentists für Africa“ hat er eine Ausbildung bekommen und die Frau seines Lebens kennengelernt. Nun lebt er in Ensdorf und möchte anderen in seiner Situation so viel helfen, wie er kann.

27.11.2023 , 10:40 Uhr

Der Ensdorfer Nicholas Koech (Mitte) freut sich, nun im Vorstand von Dentists for Africa mitwirken zu können. Vor über zehn Jahren war der Kenianer noch selbst auf die Hilfe der Organisation angewiesen. Foto: Anne-Kristin Henker / DfA

Vor 14 Jahren führte der Kenianer Nicholas Koech ein Leben mit wenig Perspektiven. Sein Vater war bereits verstorben und seine Mutter nicht in der Lage, alleine die Schule für ihn und seine sechs Geschwister zu bezahlen. Ohne Abschluss wusste er nicht genau, wie es weitergehen soll – bis er Unterstützung durch das Patenschaftsprogramm von „Dentists for Africa“ (DfA) bekam (siehe Info). Heute lebt der 36-Jährige mit seiner deutschen Ehefrau in Ensdorf und ist selbst Mitglied in der Organisation. Sogar mehr als das: Seit wenigen Wochen ist er außerdem Teil des Vorstands. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt er von seiner inspirierenden Geschichte.