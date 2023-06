Großer Markt Musik, Feuerwerk und gute Laune – so feierten Tausende in Saarlouis die Emmes (mit Fotostrecke)

Auf der Hauptbühne haben Geier Sturzflug getreu ihrem Hit „Die pure Lust am Leben“ besungen. Und die herrschte nicht nur am Freitagabend bei der Party im Zeichen der Neuen Deutschen Welle auf der Emmes in Saarlouis. Tausende grölten, klatschten und tanzten bei der Nonstop-Party von SR 3 zu den Klassikern der 80er Jahre eifrig mit: „Das war unsere Jugendzeit“, freuten sich Petra und Stefan aus Wallerfangen. Wie damals hatten sie sich einen Platz in der ersten Reihe gesichert.