Naturschutz : Für den Artenschutz: Lasst die Raupen unbehelligt!

Saarlouis „Ihhh“, eklig findet der Kollege das Bild von der Traube vieler Raupen in einem Netz. Leserreporter Johannes Ruße hat das Foto geschickt.

Laut Pressesprecher gibt es in Saarlouis an städtischen Bäumen in diesem Jahr bislang nur einen Befall durch den Eichenprozessionsspinner, dieser wurde fachmännisch beseitigt und wird regelmäßig nachkontrolliert. Der Eichenprozessionsspinner kommt tatsächlich hauptsächlich an Eichen vor. Nester des Eichenprozessionsspinners sollten unbedingt ausschließlich von fachkundigen Personen entfernt werden.