Kostenpflichtiger Inhalt: Gewerbeverbände hoffen : Einzelhandel im Kreis Saarlouis atmet auf – aber nicht durch

Seit der Einzelhandel unter Auflagen wieder öffnen darf, füllen sich - wie hier in der Französischen Straße in Saarlouis – die Einkaufstraßen wieder, aber so richtig will noch keine Shopping-Stimmung aufkommen. Foto: lx

Kreis Saarlouis Auch der Einzelhandel im Kreis Saarlouis fährt nur auf Sicht durch die Corona-Krise. Die Geschäfte laufen verhalten wieder an. Ob die Senkung der Mehrwertsteuer zündet, ist für die Geschäftsleute noch fraglich.

Nach der Corona-Zwangspause hat seit kurzem der Einzelhandel unter Auflagen wieder für Kunden geöffnet. Auf fast ausgestorbene Innenstädte folgte in den Geschäften und Kaufhäusern rege Betriebsamkeit. Die Einkaufsstraßen füllen sich nach und nach wieder mit Leben, teils so, als sei alles wieder normal – von den Alltagsmasken abgesehen. Aber ist alles wieder normal? Die SZ hat sich stichprobenartig bei den Gewerbeverbänden im Landkreis umgehört, wie sich die jüngsten Lockerungen der Corona-Auflagen beim Einzelhandel auswirken. Was halten die Händler von der Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent beziehungsweise von sieben auf fünf Prozent?

„Im Großen und Ganzen fangen die Geschäfte wieder an zu laufen“, sagt Harald Feit, Vorsitzender des Verbandes Saarlouis für Handel, Handwerk, Industrie und Freie Berufe. Die Leute seien zwar froh, wieder rauszukommen, sagt Feit, allerdings spüre man beim Privatkonsum noch eine gewisse Zurückhaltung. Auch, weil niemand genau wisse, wie lange die so genannte „neue Normalität“ noch andauert oder ob eine zweite Corona-Welle kommt oder nicht.

Da sitze das Geld noch nicht so locker. Dennoch funktioniere der Einzelhandel unter den Auflagen: auch wenn beim Einkaufen mit Alltagsmaske, kein richtig entspanntes Shopping-Gefühl aufkomme. Aber es gebe Licht am Ende des Tunnels. Feit knüpft große Hoffnungen an die Grenzöffnung nach Frankreich, die seit dieser Woche gilt. Dann kommen auch wieder mehr Franzosen zum Einkaufen über die Grenze nach Saarlouis: „Das ist schon toll!“ Die Absenkung der Mehrwertsteuer hält Feit für „eine gerechte Sache“, davon sei jeder betroffen.

Harald Feit hofft in diesem Zusammenhang, dass die Mehrwertsteuersenkung „von den Händlern auch an die Kunden weitergegeben wird.“ Derweil blickt man in Saarlouis zuversichtlich in die Zukunft, hat seitens des Verbandes schon die nächsten Termine für verkaufsoffene Sonntage veranschlagt (16. August, 6. September, 4. Oktober, 29. November, 12. Dezember – Lange Einkaufsnacht). Und auch die Gewerbeschau Expo auf dem Großen Markt soll Anfang Oktober stattfinden. Alles unter Corona-Vorbehalt. Zur Stärkung der Saarlouiser Gewerbetreibenden hat die Stadt bereits 35 000 Euro für die Expo 2020 im Haushalt veranschlagt, unter der Voraussetzung, dass die dann geltenden Corona-Auflagen, die Expo zulassen.

Ganz so rosig sieht man das in Dillingen nicht. Joachim Johannes, Vorsitzender des VHIH (Verband für Handel, Industrie und Handwerk) Dillingen beurteilt die Situation als „bescheiden“. „Man spürt die Existenzängste der Menschen“, sagt Johannes. Auch er stellt eine gewisse Konsumzurückhaltung fest. In und um Dillingen seien rund 15 000 Arbeitsplätze in großen Unternehmen wie der Dillinger Hütte oder der Fordwerke angesiedelt. „In diesem Bereich wird alles zurückgefahren“, sagt Johannes.

Das seien Faktoren, die man überhaupt nicht beeinflussen könne: „Ich weiß noch nicht, wie wir das wieder richtig ins Laufen bringen sollen. Hoffentlich bleiben die Fordwerke, die Dillinger Hütte. Hoffentlich! Hoffentlich! Hoffentlich!“ Der Mehrwertsteuersenkung traut er wenig Marktwirkung zu. „Die drei Prozent, die man zum Beispiel auf einen Anzug spart, da gibt Ihnen jeder Händler mehr Rabatt“, sagt Johannes. Beim Autohandel mache das schon mehr aus, aber dem gewöhnlichen Einzelhandel bringe das nicht viel. Er sieht den Einzelhandel im Vergleich zur Förderung großer Unternehmen klar im Hintertreffen: „Gleichbehandlung haben wir nicht bei uns im Einzelhandel.“

In Dillingen hätten die Verantwortlichen mit verschiedenen Aktionen vor Corona viel im Einzelhandel erreicht: „Vor Corona haben wir gemerkt, wir kommen langsam in die richtige Richtung. Durch den harten Cut ist das junge Pflänzchen aber wieder eingegangen.“ Dennoch plant man auch in Dillingen weiter und hofft im September darauf, dass das Dillinger Herbstding mit verkaufsoffenem Sonntag stattfinden kann.

„Nicht schlecht, aber auch nicht gut“, bewertet Andreas Klein, erster Vorsitzender des Gewerbeverbandes Schmelz, die Situation im Einzelhandel. „Umsatzeinbußen bestehen immer noch. Der Kunde geht nicht mehr unbedingt raus. Die Kaufgewohnheiten haben sich geändert.“ Vielleicht gingen die Menschen mehr im Ort einkaufen, mutmaßt Klein. Aber: „Der Ansturm ist nicht mehr so, wie er war.“ Und dann meint Klein, der Inhaber eines Kfz-Meisterbetriebes ist: „Wir sind ganz schön gebeutelt. Der Kunde wartet ab und lässt nur das nötigste machen. Wir zum Beispiel hatten die ganze Zeit kaum Inspektionen.“ Im April sei es ganz schlimm gewesen – Einbußen um die 60 Prozent.

Doch auch in Schmelz blickt man in die Zukunft. Als Veranstalter des Schmelzer Schmackes, plant der Gewerbeverein das beliebte Volksfest, das ursprünglich für den Mai geplant war, noch dieses Jahr nachzuholen, und zwar nach August, wenn solche Veranstaltungen wieder möglich sein könnten. „Wir haben den Schmackes nur verschoben“, sagt Klein. Und weiter: „Wir hätten dann das einzige Fest im Saarland!“

„Der Mittelstand ist bis ins Mark getroffen“, fasst Timo Lehberger vom Gewerbe- und Unternehmerverband des Saarlandes (GVS) mit Sitz in Saarlouis die Situation zusammen. „Die heile Welt gerät ratzfatz ins Wanken.“ Jetzt brauche es Vertrauen, dass es weitergeht. „Wenn ich jetzt Geld ausgebe, muss ich wissen, dass es mir später nicht fehlt.“

