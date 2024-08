Einschulung in Dillingen Wenn Eltern nervöser sind als die Kinder: Diese Sorgen plagen Mütter und Väter am ersten Schultag

Mit Schultüten und Ranzen bepackt warten rund 80 neue Erstklässlerinnen und Erstklässler der Dillinger Odilienschule am Montagmorgen auf den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Ab dem Moment, als Schulleiterin Sandra Barra die Kleinen zu ihrer ersten Schulstunde in die Klassenräume schickt, ist nichts mehr, wie es vorher war. Zum Großteil sind es aber nicht die Kinder, die auf dem Vorplatz der Grundschule mit Nervosität in die Zukunft schauen – sondern die Eltern. Auch für sie ist die Einschulung ein einschneidender Schritt. Sie geben ihre Schützlinge in neue Hände, in ein neues Umfeld und das für eine sehr lange Zeit. Wir haben Mütter und Väter in Dillingen gefragt, welche Sorgen und Gefühle ihr Denken im Vorlauf des ersten Schultages geprägt haben – und welche Ratschläge sie anderen Eltern mitgeben würden, um potenzielle Hürden zu bewältigen.