Gebrauchtwarenhandel : Einbruch in Autopark in Lisdorf

Einbruch in Autopark in Lisdorf

Lisdorf Ein Autohaus in Lisdorf war Ziel bisher unbekannter Täte.

Dreiste Diebe sind am frühen Samstagmorgen in den Autopark in Lisdorf eingebrochen. Gegen drei Uhr brachen die drei Täter ein Fenster des Gebrauchtwagenhandels in der Provinzialstraße unmittelbar neben Ikea auf und stiegen in das Gebäude ein. Danach wurde das Büro nach Bargeld und Fahrzeugschlüssel durchsucht. Desweiteren brachen sie die Werkstatt ein und erbeuteten dort vier Autoschlüssel. Mit einem nicht zugelassenen Mercedes Sprinter flüchteten die Täter nach dem Einbruchsdiebstahl. Dafür statteten sie das Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen aus, die sie kurze Zeit davor im Umfeld des Tatortes erbeutet hatten. Der Versuch, einen gebrauchten Mercedes-Pkw zu stehlen, misslang nur deshalb, weil der Motor wegen eines Defektes nicht ansprang.