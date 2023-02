Friedensgebet : Gottesdienst in der Rodener Pfarrkirche

Friedensgebet in der Rodener Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit am Freitagabend Foto: Ruppenthal

Roden Am Freitagabend haben sich in der Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit in Roden Vertreter von Feuerwehr, THW, DRK, Pfadfinder, des Malteser-Hilfsdienstes sowie viele weitere Bürgerinnen und Bürger versammelt: Am 24. Februar jährte sich der Überfall Russlands auf die Ukraine.