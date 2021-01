Pandemie im Landkreis Saarlouis : Ein weiteres Todesopfer, 38 neue Corona-Fälle

Kreis Saarlouis Ein weiterer Todesfall und 38 neue Corona-Fälle. Das hat das Saarlouiser Gesundheitsamt am Freitag gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz sank auf 116,3.

Ein weiterer Mensch ist im Landkreis Saarlouis an oder mit Corona gestorben. Dieser lebte in Saarlouis und ist der 111. Todesfall. Das teilte das Saarlouiser Gesundheitsamt am Freitag mit.