Corona-Zahlen im Kreis Saarlouis : Ein Todesopfer, 37 neue Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Foto: dpa/Christian Beutler

Kreis Saarlouis Ein weiterer Mensch ist im Landkreis Saarlouis an oder mit Corona gestorben. Das hat der Kreis am Mittwoch mitgeteilt. Bislang sind 94 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz erhöhte sich leicht auf 127,63. Das Gesundheitsamt meldete 37 neue Corona-Fälle.