KSG-Gewinnsparer : Gewinnsparer helfen Sozialstation

Saarlouis Kreissparkasse Saarlouis übergibt neuen Peugeot 208 für Pflegepersonal.

Freude bei den Mitarbeitern der Kirchlichen Sozialstation Saarlouis-Saarwellingen: Die Kreissparkasse Saarlouis (KSK) hat die karitative Einrichtung in diesem Jahr mit einem dringend benötigten neuen Einsatzfahrzeug bedacht. Möglich gemacht haben das die Gewinnsparer des Sparvereins Saarland: Von jedem verkauften Gewinn-Spar-Los fließt nämlich ein ansehnlicher Anteil in die Reinerträge, die zum Jahresende von den beteiligten Instituten wie der KSK als Spenden ausgeschüttet werden. In diesem Jahr kann die KSK insgesamt fünf Autos an Hilfsorganisationen im Kreis übergeben.