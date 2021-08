Pandemie : Ein neuer Corona-Fall im Landkreis Saarlouis

Foto: dpa Foto: dpa/Niaid

Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Sonntag einen neuen Corona-Fall gemeldet. Damit sind derzeit 203 Personen infiziert. Als genesen gelten 8625 Personen, eine mehr als am Vortag. Die Sieben-Tae-Inzidenz lag am Sonntag bei 65,95.