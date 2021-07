Pandemie : Ein neuer Corona-Fall im Landkreis

HANDOUT - 13.02.2020, USA, Montana: Auf dieser vom US-Forschungszentrum «National Institute of Allergy and Infectious Diseases» (NIAID) zur Verfügung gestellten Aufnahme vom 13.02.2020 ist eine Zelle (grün) mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2, gelb) infiziert. Die Probe wurde von einem Patienten in den USA isoliert. (zu dpa-Faktencheck «Coronavirus aus dem Labor? Warum das nicht plausibel ist») Foto: Niaid/Europa Press/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Niaid