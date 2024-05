Kreis Saarlouis ehrt erfolgeiche Behindertensportler Ulrich Kaiser gewinnt DM-Finale - und auch die Wiederholung

„Ich war schon häufiger hier. Wie oft, weiß ich gar nicht, muss ich gestehen“, erzählt Ulrich Kaiser am Rande der Ehrung der besten Behindertensportler des vergangenen Jahres durch den Landkreises Saarlouis, die kürzlich im Landratsamt über die Bühne ging. Ein eher seltenes Erlebnis trug sich für den 64-Jährigen dagegen bei den deutschen Meisterschaften der Senioren im Para-Tischtennis zu. Beim Turnier in Nassau an der Lahn in Rheinland-Pfalz erreichte Kaiser im Oktober zum wiederholten Mal das Endspiel in der allgemeinen Schadensklasse der Ü 60. Darin bekam er es mit Ralf Guder aus Nordrhein-Westfalen zu tun, der kurz vor Beginn des Finals bei der Schlägerkontrolle einen Rückschlag erlitt. Sein Noppenschläger sei nicht zugelassen, hieß es zunächst von Schiedsrichterseite. Nachdem Kaiser mit einem 3:1-Erfolg seinen Titel erfolgreich verteidigt zu haben schien, ergab sich aber eine überraschende Wendung: Auf einmal hieß es, der Schläger seines Gegners sei doch zulässig – und deshalb trat Kaiser kurzerhand noch mal zum Finale an. „Der gute Mann konnte ja nichts dafür. Und es war ja auch ein bisschen unfair, dass er mit einem Ersatzschläger spielen musste. Von daher war für mich klar, dass ich auf jeden Fall noch mal antrete“, blickt Kaiser auf seine Fair-Play-Geste – die letztlich aber nichts am Ausgang änderte.