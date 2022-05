Edgar Selge bei „Erlesen“-Literaturtagen : „Ich will nicht einer sein, der den liebt, der ihn schlägt.“

Saarlouis Es ist sein erstes Buch – und gleich ein Bestseller: Der Schauspieler Edgar Selge las bei den saarländischen Literaturtagen aus seinem Werk „Hast Du uns endlich gefunden“.

Edgar Selge wurde 1948 als vierter von fünf Söhnen geboren, zwei Brüder sterben im Jugendalter. Der Edgar des Buches wächst in einer bürgerlichen Familie auf. Die Eltern flüchten in den Kriegswirren aus Ostpreußen in den Westen. Der Krieg ist verloren, der Nationalstolz verdorben, nur die Kultur bleibt, vor allem die Musik. Der Vater, Jurist, wird in den frühen 50er Jahren Jugendgefängnisdirektor in Herford. Der geräumige Akademikerhaushalt mit dem „Flügelzimmer“ befindet sich inmitten der Gefängnisbauten. Die geschilderten Erlebnisse spielen in dieser Zeit. Buch und Lesung beginnen mit dem regelmäßig stattfindenden „Hauskonzert“ vor Strafgefangenen.

Einmal entscheidet Selge selbst, was er vorliest, nämlich die zentrale Stelle des Buches. Schon der Bucheinband, das blendend helle Fenster, weist darauf hin, das Kapitel heißt „Abwasch“: „Mensch Edgar, sag was los ist! Meine Liebe zu meinem Vater. Das ist es, was los ist.“ Die erzwungene Reglosigkeit der Pandemie zwingt den über Siebzigjährigen ins „Reagenzglas“, die Erinnerung an die Schläge, die gezielt und dosiert eingesetzten Strafmaßnahmen des Vaters ist wach, fühlbar – der taube Körper, die Kraftlosigkeit. Der Erwachsene fühlt Scham. „Ich will nicht einer sein, der den liebt, der ihn schlägt.“ Er wird diesen Widerspruch nicht auflösen können, aber er sieht die Eltern,„die beiden Panzer, deren manövrierende Bewegungen“ er nicht deuten kann, im titelgebenden Traum. Ein kurzer Traumblick auf die sanft schimmernde Freundlichkeit im Gesicht der Mutter, aber „die Wellen, die alles im Leben transportieren, sind zu kurz und können diesen Ausdruck nicht in mein Herz tragen.“ Fern bleibt auch der im Traum gefundene Vater, „Schau mich an, sagt sein Bild zu mir. Aber nicht zu genau, sonst bin ich verschwunden.“