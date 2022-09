SERIE FEINES AUS DER REGION BEI „EBBES VON HEI“ : Wie wäre es mit Frühstück in einem Kino?

Morbach Die nächste Genusstour im Rahmen von „Ebbes von hei!“ am Samstag, 17. September, beginnt an einem ganz besonderen Ort mit viel Atmosphäre.

Die Ebbes von Hei!–Genusstour führt am Samstag, 17. September, in den Hunsrück. Im Luftkurort Morbach im Hunsrück verbinden sich die Ideen von Heimat, Café und Kino zu einem ganz besonderen Ort mit viel Atmosphäre, dem Kino Café Heimat, dem kleinsten Kino in Rheinland-Pfalz.

Hier setzt die 2011 gegründete Regionalvermarktungs-Initiative „Ebbes von hei“ an. Sie will nach eigenem Bekunden die Entwicklung in der Saar-Hunsrück-Region unterstützen, „weil uns unsere Heimat am Herzen liegt“. Regionale Spezialitäten, Besonderheiten und Angebote sind ein wichtiges Kulturgut und werden zu Botschaftern für die Region.

Zwischen Reben und Fluss genießen die Gäste hier in diesem Traditionsbetrieb exquisiten Riesling, der in der Fachpresse gefeiert wird. Anschließend fährt die Gruppe zum Luftkurort Kell am See. Regionale Küche, Warmherzigkeit und Gastfreundlichkeit, das typische Hunsrückgefühl – mit all dem begrüßt das traditionsreiche, herrlich gelegene Restaurant zur Post in Kell am See seine Gäste. Hier kann man bei einer warmen Mahlzeit nochmal die Seele baumeln und den Tag gemütlich ausklingen lassen. Genuss pur, bevor es nach Saarlouis zurückgeht.