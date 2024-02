Erster Hundesalon in Saarlouiser City Tiktok hat den Anstoß gegeben: Jetzt frisiert sie Hunde am Großen Markt

Wenn Dina Curto Pelle Freunden erzählt, was sie heute beruflich macht, ist die Reaktion meist Stirnrunzeln: „Was, du hast jetzt einen Hundesalon?“, heißt es dann immer, erzählt die geborene Saarbrückerin im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch Curto Pelle kann die Reaktion nachvollziehen: Nachdem sie den größten Teil ihres Berufslebens bei unterschiedlichen Unternehmen in der Verwaltung gearbeitet hat, ist ihr neues Geschäft in Saarlouis – die „Felleria“ in der Deutschen Straße 10 – ein Abenteuer, mit dem sie selbst vor einem Jahr noch nicht gerechnet hätte.