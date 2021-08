Spende : DRK Krankenhaus hilft Flutopfern

Saarlouis Klinik und Tochterfirma Saarmed Medizinbedarf GmbH spenden medizinische Hilfsgüter und Geld.

Das DRK Krankenhaus Saarlouis und die Tochterfirma Saarmed Medizinbedarf GmbH haben nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe in der Eifel und an der Mosel medizinische Hilfsgüter im Wert von 20 000 Euro für die Flutopfer in der betreffenden Region gespendet, darüber informiert das Krankenhaus in einer Pressemitteilung. Eine weitere Geldspende von 10 000 Euro ging an die Kinder- und Jugendpsychiatrie der DRK Fachklinik Bad Neuenahr, eine Einrichtung des gleichen Trägers, die ebenfalls von der Flutkatastrophe erfasst wurde. Glücklicherweise kamen weder Patientinnen und Patienten noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort zu Schaden, die Klinik wurde jedoch überflutet.