Corona-Zahlen von Mittwoch im Kreis Saarlouis : Drei weitere Omikron-Fälle und 108 Neuinfektionen mit Corona

Kreis Saarlouis Am Mittwoch hat das Saarlouiser Landratsamt drei weitere Fälle mit der Omikron-Variante gemeldet. Zudem stieg die Zahl der Neuinfektionen deutlich.

Zudem meldete das Saarlouiser Gesundheitsamt 108 neue Corona-Fälle: 16 Betroffene leben in Saarlouis, je 15 in Überherrn und Lebach, je neun in Dillingen und Schwalbach, je sieben in Bous, Rehlingen-Siersburg und Ensdorf, jeweils sechs in Schmelz und Nalbach, je vier in Wallerfangen und Wadgassen sowie drei in Saarwellingen.