Pandemie im Kreis Saarlouis : Montag kein neuer Corona-Fall im Landkreis Saarlouis

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Dillingen/Saarlouis Im Landkreis Saarlouis hat es am Montag keinen neuen Corona-Fall gegeben. Darüber hinaus wurden drei weitere Infektionen am KBBZ in Dillingen bestätigt.

Dies teilte das Gesundheitsamt am Montagnachmittag mit.