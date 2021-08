Pandemie : Drei neue Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Die Delta-Variante ist auf dem Vormarsch. Foto: dpa/Niaid

Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Montag drei neue Corona-Fälle gemeldet, einen in Bous, einen in Dillingen und einen in Ensdorf. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle auf 8854. Als genesen gelten 8568 Personen, 13 mehr als am Vortag.