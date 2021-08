Pandemie : Drei neue Corona-Fälle im Kreis

Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Montag drei neue Corona-Fälle gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Fälle auf 8689. Aktuell infiziert sind 70 Personen, als genesen gelten 8468 Personen.

151 Menschen im Kreis starben bislang an den Folgen von Corona. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 23,18.

Saarlandweit meldete das Rober-Koch-Institut (RKI) am Montag acht neue Corona-Fälle. Damit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 21,9, wie das RKI mitteilte. Im Saarland starben bislang 1029 Menschen in Zusammenhang mit Corona.